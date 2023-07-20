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Минфин Японии: Импорт зерновых из России взлетел на 509,7% в 2023 году

20 июля 2023, 13:38
В первые шесть месяцев 2023 года Япония значительно увеличила импорт зерновых, произведенных в России, на 509,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Такие данные были представлены в торговой статистике японского Министерства финансов. Это значительное увеличение объемов зерновых поставок свидетельствует о растущем спросе на российские зерновые продукты на японском рынке, пишет Общественная служба новостей.

Однако, в то же время, импорт овощей в страну сократился на 56,7 процента, а фруктов — на 96,8 процента. Кроме того, объемы импорта рыбы и рыбной продукции уменьшились на 23,4 процента. Эти показатели могут быть связаны с различными факторами, включая изменение потребительского спроса, ценовую конкуренцию и сезонные факторы.

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