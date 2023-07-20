Минфин Японии: Импорт зерновых из России взлетел на 509,7% в 2023 году

Однако, в то же время, импорт овощей в страну сократился на 56,7 процента, а фруктов — на 96,8 процента. Кроме того, объемы импорта рыбы и рыбной продукции уменьшились на 23,4 процента. Эти показатели могут быть связаны с различными факторами, включая изменение потребительского спроса, ценовую конкуренцию и сезонные факторы.