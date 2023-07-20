Медведица Забава умерла в челябинском зоопарке от инфекции

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Руководство зоопарка объявило, что причиной смерти животного было длительное воздействие инфекции, предположительно вирусного характера, которое привело к развитию менингоэнцефалита и ДВС-синдрома, пишет ФедералПресс.
Ветеринары регулярно обследовали Забаву и лечили ее от симптомов, однако точная причина заболевания не была установлена. Медведица поселилась в челябинском зоопарке в апреле 2022 года и прожила здесь до своей несчастной кончины, происходившей 30 июня.