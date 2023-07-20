Медведица Забава умерла в челябинском зоопарке от инфекции

Ветеринары регулярно обследовали Забаву и лечили ее от симптомов, однако точная причина заболевания не была установлена. Медведица поселилась в челябинском зоопарке в апреле 2022 года и прожила здесь до своей несчастной кончины, происходившей 30 июня.