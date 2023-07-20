Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Медведица Забава умерла в челябинском зоопарке от инфекции

20 июля 2023, 06:55
В челябинском зоопарке произошло грустное событие — скончалась медведица по имени Забава. Во время жизни у нее наблюдались различные неврологические симптомы, такие как тремор, слюнотечение и судороги.

Руководство зоопарка объявило, что причиной смерти животного было длительное воздействие инфекции, предположительно вирусного характера, которое привело к развитию менингоэнцефалита и ДВС-синдрома, пишет ФедералПресс.

Ветеринары регулярно обследовали Забаву и лечили ее от симптомов, однако точная причина заболевания не была установлена. Медведица поселилась в челябинском зоопарке в апреле 2022 года и прожила здесь до своей несчастной кончины, происходившей 30 июня.

Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Вчера, 11:24
Шок. Сжег, расчленил и закопал останки. Пропавшую в Таре молодую мать убил собственный муж
Сегодня, 04:58
В Омске трехлетнюю девочку зажало в дверях трамвая
Сегодня, 04:19
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Вчера, 08:42
В Омске Джабраилов продал часть заброшенного ТК «Летур» новым владельцам
Сегодня, 03:36
Президент Путин поставил на заседании Хоценко в пример как хорошего управленца
Сегодня, 02:42