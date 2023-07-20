McDonald’s выплатит 800 тысяч долларов семье девочки, получившей ожог

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Инцидент произошел в закусочной Tamarac в 2019 году. Мама четырехлетней девочки заказала пачку наггетсов и передала их ребенку на заднем сиденье автомобиля. Один из наггетсов выпал и оказался между ногой девочки и автомобильным креслом. Это привело к ожогу, который оставил шрам на бедре ребенка. Об этом пишет 360tv.ru.
Семье пострадавшей было выплачено 800 тысяч долларов как компенсация за потерю радости от жизни, неудобства, эмоциональные страдания, физический ущерб и боль. От этой суммы 400 тысяч долларов предназначены для покрытия расходов на лечение полученных травм, а оставшиеся 400 тысяч будут использованы для компенсации будущих проблем, с которыми может столкнуться девочка.
Семья изначально подала исковое заявление на 15 миллионов долларов.