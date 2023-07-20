McDonald’s выплатит 800 тысяч долларов семье девочки, получившей ожог

Инцидент произошел в закусочной Tamarac в 2019 году. Мама четырехлетней девочки заказала пачку наггетсов и передала их ребенку на заднем сиденье автомобиля. Один из наггетсов выпал и оказался между ногой девочки и автомобильным креслом. Это привело к ожогу, который оставил шрам на бедре ребенка. Об этом пишет 360tv.ru.