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McDonald’s выплатит 800 тысяч долларов семье девочки, получившей ожог

20 июля 2023, 16:29
Американская сеть ресторанов McDonald’s будет выплачивать 800 тысяч долларов семье четырехлетней посетительницы, которая получила ожог второй степени из-за слишком горячего наггетса. Такое решение было принято присяжными во Флориде.

Инцидент произошел в закусочной Tamarac в 2019 году. Мама четырехлетней девочки заказала пачку наггетсов и передала их ребенку на заднем сиденье автомобиля. Один из наггетсов выпал и оказался между ногой девочки и автомобильным креслом. Это привело к ожогу, который оставил шрам на бедре ребенка. Об этом пишет 360tv.ru.

Семье пострадавшей было выплачено 800 тысяч долларов как компенсация за потерю радости от жизни, неудобства, эмоциональные страдания, физический ущерб и боль. От этой суммы 400 тысяч долларов предназначены для покрытия расходов на лечение полученных травм, а оставшиеся 400 тысяч будут использованы для компенсации будущих проблем, с которыми может столкнуться девочка.

Семья изначально подала исковое заявление на 15 миллионов долларов.

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