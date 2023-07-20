Крупнейшая типография России продана за 4,9 млрд рублей

«Первая образцовая типография» является лидером в стране по совокупному тиражу среди всех полиграфических предприятий. В состав сделки входят не только московское отделение типографии, но и семь ее филиалов. Согласно условиям договора, новому владельцу будет запрещено переориентировать предприятие в другую деятельность в течение пяти лет после приватизации. Кроме того, не менее 75% общей выручки компании должны составлять доходы, полученные от полиграфической деятельности.