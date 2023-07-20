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Крупнейшая типография России продана за 4,9 млрд рублей

20 июля 2023, 12:51
Один из крупнейших полиграфических предприятий России, АО «Первая образцовая типография», был продан предпринимателю Денису Избрехту на аукционе в Москве. Согласно данным Росимущества, продажа состоялась по цене 4,9 миллиарда рублей.

Начальная ставка на аукционе была установлена в размере почти трех миллиардов рублей, и в торгах принимали участие четыре человека, пишет Общественная служба новостей.

«Первая образцовая типография» является лидером в стране по совокупному тиражу среди всех полиграфических предприятий. В состав сделки входят не только московское отделение типографии, но и семь ее филиалов. Согласно условиям договора, новому владельцу будет запрещено переориентировать предприятие в другую деятельность в течение пяти лет после приватизации. Кроме того, не менее 75% общей выручки компании должны составлять доходы, полученные от полиграфической деятельности.

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