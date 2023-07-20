Как азиатский тайфун. По Омской области пронесется шквалистый ветер с градом и дождем

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омской области ожидается ухудшение метеоусловий. Погода резко изменится во второй половине дня 20 июля. По данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди с достаточно сильной грозой и градом. Также местным жителям стоит быть готовыми к шквалистому ветру. Порывы будут достигать 17-22 м/с.
Сотрудники МЧС советуют не прятаться около стен домов в период непогоды, а заходить в подъезды зданий. В случае града лучше вообще не выходить на улицу, а в помещении стоит отодвинуться от окон и на время перестать пользоваться электроприборами.
На улице лучше не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными баннерами и ненадежными конструкциями. Парковать автомобили также следует подальше от мест возможных ЧП.
«При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101», — отметили в профильном министерстве.
Напомним, недавно в Омске в период сильной грозы в трамвай попала молния. Пострадавших в инциденте не оказалось. Из-за удара в кабине водителя началось возгорание, но ему удалось быстро справиться с последствиями. Город55 узнал подробности произошедшего.
Кроме того, этим летом, по предварительным данным, от удара молнии случился крупный пожар в одной из пятиэтажек на Левом берегу. Огонь охватил практически всю кровлю здания, выгорела квартира. Жильцов временно разместили в близлежащей школе, а после материально поддержали.