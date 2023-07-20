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Published Сегодня, 08:17

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Как азиатский тайфун. По Омской области пронесется шквалистый ветер с градом и дождем

20 июля 2023, 08:17
Фото: Город55
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По Омской области пронесется шквалистый ветер с градом и дождем

Также вполне вероятно появление дождя с сильной грозой.

В Омской области ожидается ухудшение метеоусловий. Погода резко изменится во второй половине дня 20 июля. По данным синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди с достаточно сильной грозой и градом. Также местным жителям стоит быть готовыми к шквалистому ветру. Порывы будут достигать 17-22 м/с.

Сотрудники МЧС советуют не прятаться около стен домов в период непогоды, а заходить в подъезды зданий. В случае града лучше вообще не выходить на улицу, а в помещении стоит отодвинуться от окон и на время перестать пользоваться электроприборами.

На улице лучше не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными баннерами и ненадежными конструкциями. Парковать автомобили также следует подальше от мест возможных ЧП.

«При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101», — отметили в профильном министерстве.

Напомним, недавно в Омске в период сильной грозы в трамвай попала молния. Пострадавших в инциденте не оказалось. Из-за удара в кабине водителя началось возгорание, но ему удалось быстро справиться с последствиями. Город55 узнал подробности произошедшего.

Кроме того, этим летом, по предварительным данным, от удара молнии случился крупный пожар в одной из пятиэтажек на Левом берегу. Огонь охватил практически всю кровлю здания, выгорела квартира. Жильцов временно разместили в близлежащей школе, а после материально поддержали.

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