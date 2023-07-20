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Хоценко прокомментировал строительство водопровода в микрорайоне Калачинска

20 июля 2023, 07:21
Фото: правительство Омской области
Для прокладывания водопровода используется современный материал.

В Калачинске на территории микрорайона «Солнечный» прокладывают чуть больше четырех км современного пластикового водопровода по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье». Это обеспечит местных жителей качественной питьевой водой.

«Этот шаг очень важен для дальнейшего развития микрорайона. Сейчас в „Солнечном“ построены более 90 домов, и все они подключены к изношенному водопроводу 70-х годов. Новых коммуникаций будет достаточно, чтобы обеспечить потребность всех жителей микрорайона в водоснабжении и дать импульс строительству нового индивидуального жилья», — сказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Согласно контракту, водопровод должен быть построен к августу этого года. Предполагается, что его введут в эксплуатацию в конце декабря 2023 года. На строительство предусмотрено в областном бюджете больше 19,5 млн рублей, в федеральном — 19,17 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Строительство#Водопровод#Нацпроект
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