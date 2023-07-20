Хоценко прокомментировал строительство водопровода в микрорайоне Калачинска

Согласно контракту, водопровод должен быть построен к августу этого года. Предполагается, что его введут в эксплуатацию в конце декабря 2023 года. На строительство предусмотрено в областном бюджете больше 19,5 млн рублей, в федеральном — 19,17 млн рублей.