Гражданина Индии с признаками холеры госпитализировали в Тамбовской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, эксперты оперативно провели лабораторные исследования и выявили возбудителя острой кишечной инфекции, похожего на холеру. Об этом пишет 360tv.ru.
Гражданин Индии был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Его состояние сейчас удовлетворительное, сообщили в Роспотребнадзоре.
В гостинице для трудовых мигрантов начались противоэпидемические мероприятия. Все контактирующие с заболевшим гражданином Индии прошли обследование, но других лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них не обнаружили. Ситуация строго контролируется со стороны ведомства.