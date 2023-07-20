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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:38

Гражданина Индии с признаками холеры госпитализировали в Тамбовской области

20 июля 2023, 16:34
В Тамбовской области в больницу доставили приезжего из Индии, у которого были признаки холеры. Он приехал из Дели на заработки и жил в гостинице для рабочих мигрантов.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, эксперты оперативно провели лабораторные исследования и выявили возбудителя острой кишечной инфекции, похожего на холеру. Об этом пишет 360tv.ru.

Гражданин Индии был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Его состояние сейчас удовлетворительное, сообщили в Роспотребнадзоре.

В гостинице для трудовых мигрантов начались противоэпидемические мероприятия. Все контактирующие с заболевшим гражданином Индии прошли обследование, но других лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них не обнаружили. Ситуация строго контролируется со стороны ведомства.

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