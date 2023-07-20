ГИБДД разъяснила правила: на электросамокатах можно ездить вдвоем

По его словам, одним из часто выявляемых нарушений является использование электросамокатов вдвоем, когда они не предназначены для такого использования. Однако в правилах дорожного движения, касающихся СИМ, указано, что при учете особенностей конструкции можно перевозить на электросамокатах нескольких пассажиров, пишет Общественная служба новостей.