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ГИБДД разъяснила правила: на электросамокатах можно ездить вдвоем

20 июля 2023, 13:19
Представитель ГИБДД, Виктор Стельмах, заявил, что в соответствии с правилами допускается ездить на электросамокатах вдвоем, при условии, что конструкция средства индивидуальной мобильности (СИМ) позволяет такую перевозку. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, одним из часто выявляемых нарушений является использование электросамокатов вдвоем, когда они не предназначены для такого использования. Однако в правилах дорожного движения, касающихся СИМ, указано, что при учете особенностей конструкции можно перевозить на электросамокатах нескольких пассажиров, пишет Общественная служба новостей.

Тем не менее, представитель ГИБДД отметил, что в следующем обновлении правил дорожного движения планируется учесть данный случай, однако конкретные детали изменений пока не разглашаются.

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