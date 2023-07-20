ГИБДД разъяснила правила: на электросамокатах можно ездить вдвоем

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По его словам, одним из часто выявляемых нарушений является использование электросамокатов вдвоем, когда они не предназначены для такого использования. Однако в правилах дорожного движения, касающихся СИМ, указано, что при учете особенностей конструкции можно перевозить на электросамокатах нескольких пассажиров, пишет Общественная служба новостей.
Тем не менее, представитель ГИБДД отметил, что в следующем обновлении правил дорожного движения планируется учесть данный случай, однако конкретные детали изменений пока не разглашаются.