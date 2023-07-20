Чай с молоком: почему это не рекомендуется, объясняет специалист

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Эксперт объясняет, что сочетание молока с чаем, особенно зеленым, не является хорошей идеей. Она уточняет, что речь не идет о вреде такого напитка, а о том, что добавление молока в чай значительно ослабляет действие антиоксидантов, что снижает его пользу для организма. Поэтому рекомендуется употреблять чай без добавок и молоко отдельно.
Кроме того, специалист отмечает, что добавление молока в зеленый чай не рекомендуется из-за повышенного содержания алкалоидов и кофеина в этом виде чая. Молоко лишь снижает концентрацию этих веществ и уменьшает аромат напитка.