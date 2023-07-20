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Британка рассталась с мужем-призраком из-за его предпочтения Мэрилин Монро

20 июля 2023, 14:50
38-летняя певица Рокер Брокард, которая утверждала, что вышла замуж за призрачного супруга по имени Эдуардо, решила развестись после года совместной жизни. Подробности этой необычной истории стали известны благодаря изданию Sky News.

По словам Брокард, она сама стала инициатором разрыва отношений. Призрак-муж проявлял агрессию и изменял. Но одна из основных причин расставания заключалась в странной привязанности Эдуардо к знаменитой голливудской актрисе Мэрилин Монро, пишет Общественная служба новостей.

Последние месяцы он начал исчезать на несколько дней и по возвращению домой пах спиртными духами Мэрилин, в частности, ее любимым ароматом Chanel No.5.

Долгое время Рокер пыталась спасти свой необычный брак, но в итоге пришла к пониманию, что отношения лишены настоящих чувств. Она решила подать на развод. После разрыва отношений, девушку стали посещать странные и мрачные мысли, и она предполагает, что бывший призрак-муж стремится наказать ее за желание уйти от него.

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