Британка рассталась с мужем-призраком из-за его предпочтения Мэрилин Монро

Долгое время Рокер пыталась спасти свой необычный брак, но в итоге пришла к пониманию, что отношения лишены настоящих чувств. Она решила подать на развод. После разрыва отношений, девушку стали посещать странные и мрачные мысли, и она предполагает, что бывший призрак-муж стремится наказать ее за желание уйти от него.