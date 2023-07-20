Британка рассталась с мужем-призраком из-за его предпочтения Мэрилин Монро

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По словам Брокард, она сама стала инициатором разрыва отношений. Призрак-муж проявлял агрессию и изменял. Но одна из основных причин расставания заключалась в странной привязанности Эдуардо к знаменитой голливудской актрисе Мэрилин Монро, пишет Общественная служба новостей.
Последние месяцы он начал исчезать на несколько дней и по возвращению домой пах спиртными духами Мэрилин, в частности, ее любимым ароматом Chanel No.5.
Долгое время Рокер пыталась спасти свой необычный брак, но в итоге пришла к пониманию, что отношения лишены настоящих чувств. Она решила подать на развод. После разрыва отношений, девушку стали посещать странные и мрачные мысли, и она предполагает, что бывший призрак-муж стремится наказать ее за желание уйти от него.