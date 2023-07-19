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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Жители Приморья требуют привлечь к ответственности семью за избиение ребенка

19 июля 2023, 10:50
В течение почти суток жители Приморья активно передают друг другу новость об избиении маленькой девочки, которая появилась в различных пабликах.

Автор сообщения утверждает, что ребенок живет в многодетной семье и страдает от издевательств на протяжении всей своей жизни, пишет ФедералПресс.

В сообщении утверждается, что девочку якобы избивают родители, а мать, предположительно, причиняет ей мучения, а также якобы принуждает других детей к издевательствам.

«Мы обращались в полицию, ПДМ, опеку — безрезультатно. В травмпункте города Уссурийска зафиксирован факт того, что мать разбила девочке голову», — утверждает неизвестная женщина.

Она также сообщает о еще более шокирующем случае, который, по ее словам, произошел в декабре 2023 года, когда два мальчика, якобы, насиловали малышку. Эту информацию женщине, по ее словам, рассказала сестра пострадавшей.

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