Жители Приморья требуют привлечь к ответственности семью за избиение ребенка

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Автор сообщения утверждает, что ребенок живет в многодетной семье и страдает от издевательств на протяжении всей своей жизни, пишет ФедералПресс.
В сообщении утверждается, что девочку якобы избивают родители, а мать, предположительно, причиняет ей мучения, а также якобы принуждает других детей к издевательствам.
«Мы обращались в полицию, ПДМ, опеку — безрезультатно. В травмпункте города Уссурийска зафиксирован факт того, что мать разбила девочке голову», — утверждает неизвестная женщина.
Она также сообщает о еще более шокирующем случае, который, по ее словам, произошел в декабре 2023 года, когда два мальчика, якобы, насиловали малышку. Эту информацию женщине, по ее словам, рассказала сестра пострадавшей.