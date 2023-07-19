Жителей Саратовской области предупредили об опасности употребления цитрамона

Обезболивающих лекарств на рынке достаточно много. Доктор всегда может подобрать индивидуальную схему лечения для каждого пациента. Только в интернет-аптеках «Здравсити» представлено не менее тысячи наименований средств с болеутоляющим действием, из которых около трехсот выпускаются в форме таблеток. Помимо цитрамона, популярностью пользуются и другие комбинированные обезболивающие: пенталгин, андипал, спазмалгон, пишет vzsar.ru.