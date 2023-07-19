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Жителей Саратовской области предупредили об опасности употребления цитрамона

19 июля 2023, 07:26
Фото: пресс-служба Здравсити
Одним из наиболее популярных обезболивающих, которые жители Саратовской области покупают через онлайн-аптеки, является цитрамон. Об этом рассказали представители маркетплейса «Здравсити».

Обезболивающих лекарств на рынке достаточно много. Доктор всегда может подобрать индивидуальную схему лечения для каждого пациента. Только в интернет-аптеках «Здравсити» представлено не менее тысячи наименований средств с болеутоляющим действием, из которых около трехсот выпускаются в форме таблеток. Помимо цитрамона, популярностью пользуются и другие комбинированные обезболивающие: пенталгин, андипал, спазмалгон, пишет vzsar.ru.

Объяснить высокую востребованность цитрамона не составляет труда, ведь это лекарство — одно из самых дешевых средств. Например, на «Здравсити» стоимость одной таблетки начинается от 1 рубля 30 копеек. Однако, несмотря на эффективность и низкую стоимость препарата, увлекаться им не стоит. В некоторых случаях он может нанести вред организму.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Гордеева рассказала, в каких случаях употребление цитрамона может представлять опасность для организма. Например, данное средство нельзя принимать со спиртным. Негативным последствием этого могут стать желудочно-кишечные кровотечения. Специалист рекомендует сначала подождать, когда действие алкоголя пройдет, и только после этого принимать обезболивающее.

Еще одна группа риска — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за содержания в цитрамоне кофеина у людей с повышенным давлением может случиться гипертонический криз, утверждает Гордеева.

С особенной осторожностью препарат нужно давать детям. Дело в том, что содержащаяся в цитрамоне ацетилсалициловая кислота может вызвать нарушения в работе дыхательной, нервной систем и печени, особенно в случае, если у ребенка вирусная инфекция.

Для однократного купирования головной боли взрослому человеку цитрамон вполне подходит. Это лекарство действенное и стоит недорого. Трудно даже назвать конкурентов данного препарата по силе эффекта, кроме наркотических анальгетиков.

«Однако принимать его регулярно не стоит — входящие в состав лекарства вещества необратимо плохо влияют на жизненно важные функции и органы. Если приступы головной боли постоянны, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения терапии», — подытожила Елена Гордеева.

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