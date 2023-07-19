Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Администрация Омска сегодня, 19 июля, разместила свежие вакансии для соискателей. Так, в управление общественных отношений и социальных вопросов требуется ведущий специалист. Сотруднику предстоит заниматься вопросами по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ведущий специалист также требуется в управление делами мэрии Омска. В должностные обязанности работника будет входить решение задач, связанных с рекламой и маркетингом.
В департамент культуры ищут консультанта для работы с ведением реестра платежных поручений.
Будущим сотрудникам мэрии готовы предложить зарплату от 32 до 39 тысяч рублей в месяц. От соискателей по всем трем вакансиям требуется высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Заявки от кандидатов на должность ведущих специалистов принимают до 29 сентября, на позицию консультанта — до 8 августа.
Ранее Город55 рассказывал, что в Госжилинспекцию Омской области требуется начальник отдела на зарплату до 67 тысяч. Также в ведомстве открыли вакансию консультанта во второй территориальный отдел. Зарплатная «вилка» для специалиста — от 42 780 до 58 620 рублей.