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Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты

19 июля 2023, 10:47
Фото: Midjourney
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В администрацию Омска ищут ведущих специалистов и консультантов

От соискателей требуется высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность.

Администрация Омска сегодня, 19 июля, разместила свежие вакансии для соискателей. Так, в управление общественных отношений и социальных вопросов требуется ведущий специалист. Сотруднику предстоит заниматься вопросами по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ведущий специалист также требуется в управление делами мэрии Омска. В должностные обязанности работника будет входить решение задач, связанных с рекламой и маркетингом.

В департамент культуры ищут консультанта для работы с ведением реестра платежных поручений.

Будущим сотрудникам мэрии готовы предложить зарплату от 32 до 39 тысяч рублей в месяц. От соискателей по всем трем вакансиям требуется высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Заявки от кандидатов на должность ведущих специалистов принимают до 29 сентября, на позицию консультанта — до 8 августа.

Ранее Город55 рассказывал, что в Госжилинспекцию Омской области требуется начальник отдела на зарплату до 67 тысяч. Также в ведомстве открыли вакансию консультанта во второй территориальный отдел. Зарплатная «вилка» для специалиста — от 42 780 до 58 620 рублей.

Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Госслужба#Госслужащие#Мэрия#Мэрия Омска#Город#Общество#Омск#Омская область
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