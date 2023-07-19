Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты

Будущим сотрудникам мэрии готовы предложить зарплату от 32 до 39 тысяч рублей в месяц. От соискателей по всем трем вакансиям требуется высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Заявки от кандидатов на должность ведущих специалистов принимают до 29 сентября, на позицию консультанта — до 8 августа.