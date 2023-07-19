Закон для людей. Омских детей-инвалидов обеспечат бесплатным питанием в школах

Согласно Федеральному закону, на такую социальную помощь могут рассчитывать только дети с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы подтвердить этот статус, ребенку нужно пройти комиссию. Однако она занимает длительный период и сильно затрудняет получение льготы.