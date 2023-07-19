Закон для людей. Омских детей-инвалидов обеспечат бесплатным питанием в школах

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Мама ребенка-инвалида пожаловалась, что в школе детям с ограниченными возможностями не предоставляется бесплатное питание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Согласно Федеральному закону, на такую социальную помощь могут рассчитывать только дети с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы подтвердить этот статус, ребенку нужно пройти комиссию. Однако она занимает длительный период и сильно затрудняет получение льготы.
После жалобы заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял ситуацию под контроль и поручил региональному прокурору решить проблему.
Прокуратура Омской области разработала законопроект для обеспечения прав почти 1,5 тысяч детей-инвалидов, проживающих в регионе. Теперь в Кодексе о социальной защите отдельных категорий граждан предусмотрена компенсация денежных расходов за питание детей в общеобразовательных организациях.
Обращаем внимание, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Для получения поддержки нужно обращаться в Министерство образования Омской области.