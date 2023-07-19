Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Изображение материала

Закон для людей. Омских детей-инвалидов обеспечат бесплатным питанием в школах

19 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI

В Омске изменили закон ради бесплатных обедов в школах для детей-инвалидов

По поручению заместителя Генерального прокурора России восстановлены права почти 1,5 тысяч детей-инвалидов.

Мама ребенка-инвалида пожаловалась, что в школе детям с ограниченными возможностями не предоставляется бесплатное питание, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Согласно Федеральному закону, на такую социальную помощь могут рассчитывать только дети с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы подтвердить этот статус, ребенку нужно пройти комиссию. Однако она занимает длительный период и сильно затрудняет получение льготы.

После жалобы заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин взял ситуацию под контроль и поручил региональному прокурору решить проблему.

Прокуратура Омской области разработала законопроект для обеспечения прав почти 1,5 тысяч детей-инвалидов, проживающих в регионе. Теперь в Кодексе о социальной защите отдельных категорий граждан предусмотрена компенсация денежных расходов за питание детей в общеобразовательных организациях.

Обращаем внимание, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Для получения поддержки нужно обращаться в Министерство образования Омской области.

В Омской области инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Инвалиды#Несовершеннолетние дети#Школа
Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Сегодня, 11:24
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
Сегодня, 10:47
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19