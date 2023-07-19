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Вызывают ботулизм и смерть. Омичам рассказали, какие грибы опасно собирать в лесу

19 июля 2023, 11:40
Фото: 1MI
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В омском Роспотребнадзоре рассказали, какие грибы опасно собирать в лесу

К грибам, продающимся на рынке, также стоит относиться настороженно.

Каждый год в России регистрируются случаи отравления грибами. Чтобы избежать неприятностей, необходимо хорошо знать виды грибов, уметь их отличать по внешнему виду и быть осведомленным о признаках отравления и свойствах ядовитых веществ, содержащихся в грибах. Среди наиболее известных ядовитых грибов можно назвать бледную поганку, мухоморы и ложные опята. В омском Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций.

Во время сбора грибов в лесу следует выбирать те, которые хорошо известны. Избегайте грибов, у которых основание ножки имеет выпуклое утолщение. При сборе сыроежек старайтесь оставлять их с целой ножкой, чтобы не перепутать их с бледной поганкой.
Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельной бледной поганки пластиники всегда белого цвета. Не забывайте об опасных ложных опятах: не берите грибы с ярко окрашенной шляпкой.

Ядовитые грибы часто опознаются по следующим признакам: имеют необычную или очень яркую окраску; у некоторых видов липкая шляпка; при разрезе ножом ножка меняет свой обычный цвет; отсутствие червей и насекомых как внутри, так и на поверхности (они не переносят грибные яды); неприятный, лечебный или хлорный запах грибов; под шляпкой нет трубчатого слоя.

Не стоит собирать грибы с червями, перезрелые, трухлявые и гнилые. Городские парки, скверы, дворы и придорожные территории — не лучшие места для тихой охоты.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют закатывать грибные консервы. Их употребление в пищу может вызвать ботулизм — заболевание, которое часто заканчивается смертью.

Блюда из грибов не рекомендуют есть людям с болезнями почек, печени и ЖКТ, так как в них много белка. Ограничить потребление грибов стоит также и перед сном.

На рынке можно продавать только свежие грибы, без земли и мусора, не поврежденные ножом, и прошедшие ветэкспертизу. Реализация консервированных в домашних условиях грибов запрещена.

При появлении первых признаков отравления грибами, необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение.

Угроза смерти и прощание с печенью. Омичей предупреждают об опасных грибах
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#Грибы#Грибник#Роспотребнадзор#Отравление#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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