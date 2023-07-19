Во время сбора грибов в лесу следует выбирать те, которые хорошо известны. Избегайте грибов, у которых основание ножки имеет выпуклое утолщение. При сборе сыроежек старайтесь оставлять их с целой ножкой, чтобы не перепутать их с бледной поганкой.

Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельной бледной поганки пластиники всегда белого цвета. Не забывайте об опасных ложных опятах: не берите грибы с ярко окрашенной шляпкой.