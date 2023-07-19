Врач-диетолог рассказывает о продуктах, улучшающих работу мозга

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В качестве одного из рекомендаций, медик отметила пользу зеленого чая, который содержит антиоксиданты, способные предотвратить окисление и сохранить клетки мозга от разрушения.
Она также подчеркнула важность голубики, особенно дикорастущей, для восстановления мозговой активности. «Исследования, проведенные в данной области и подтвержденные, указывают на то, что голубика, а особенно дикая голубика, является лидером среди продуктов с антиоксидантным действием, прежде всего благотворно влияя на микроциркуляцию», — рассказала Соломатина.
Кроме того, диетолог рекомендует включать в рацион рыбу, богатую жирными кислотами (омега-3), которые также благотворно влияют на функционирование мозга.