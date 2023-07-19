Врач-диетолог рассказывает о продуктах, улучшающих работу мозга

Она также подчеркнула важность голубики, особенно дикорастущей, для восстановления мозговой активности. «Исследования, проведенные в данной области и подтвержденные, указывают на то, что голубика, а особенно дикая голубика, является лидером среди продуктов с антиоксидантным действием, прежде всего благотворно влияя на микроциркуляцию», — рассказала Соломатина.