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Врач-диетолог предупреждает о потенциальном вреде помидоров

19 июля 2023, 08:49
Елена Соломатина, кандидат медицинских наук и врач-диетолог, разъяснила, какие люди могут испытывать вред от употребления помидоров, пишет Pravda.Ru.

«Помидоры содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию почечных камней. Поэтому людям с нарушениями функции почек следует остерегаться употребления этого овоща», — объяснила специалист.

Кроме того, следует отметить, что помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении данного продукта. «Это относится, в частности, к гастритам, язвам, повышенной кислотности, изофагитам, панкреатитам и проблемам с печенью», — рассказала врач.

Также важно помнить о возможной индивидуальной непереносимости, поскольку пигмент, содержащийся в помидорах, может вызывать аллергические реакции.

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