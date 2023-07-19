Врач-диетолог предупреждает о потенциальном вреде помидоров

Кроме того, следует отметить, что помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении данного продукта. «Это относится, в частности, к гастритам, язвам, повышенной кислотности, изофагитам, панкреатитам и проблемам с печенью», — рассказала врач.