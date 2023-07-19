Врач-диетолог предупреждает о потенциальном вреде помидоров

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
«Помидоры содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию почечных камней. Поэтому людям с нарушениями функции почек следует остерегаться употребления этого овоща», — объяснила специалист.
Кроме того, следует отметить, что помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении данного продукта. «Это относится, в частности, к гастритам, язвам, повышенной кислотности, изофагитам, панкреатитам и проблемам с печенью», — рассказала врач.
Также важно помнить о возможной индивидуальной непереносимости, поскольку пигмент, содержащийся в помидорах, может вызывать аллергические реакции.