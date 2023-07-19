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Виталий Хоценко: «Составим программу по замене сетей в садовых товариществах»

19 июля 2023, 04:19
Фото: правительство Омской области
Пилотный проект развернут в СНТ «Пластик».

Врио губернатора Виталий Хоценко договорился с генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным о том, чтобы составить программу улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ.

Владельцев участков действительно часто беспокоят аварийные отключения и плохое освещение. Раньше по большому счету дачники были предоставлены сами себе, но сейчас к решению волнующих вопросов подойдут специалисты. Сотрудники «Россети Сибирь» обследуют, комплексно реконструируют электросети и примут их на баланс предприятия для дальнейшего контроля.

«Возьмем сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо, Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах», — сказал Хоценко.

В пресс-центре правительства Омской области сообщили, что «Россети Сибирь» готовы взяться за работу в СНТ «Пластик». Пилотный режим поможет составить региональную программу реконструкции электросетей в СНТ. Хоценко также отметил, что нужно обратить внимание на качество уличного освещения в муниципальных районах.

«Приятно работать в регионе, когда есть понимание и задачи со стороны правительства, потому что мы действительно являемся гарантом энергетической безопасности региона. И те проекты, которые предлагаем мы, или они возникают со стороны правительства, мы реализуем», — сказал в свою очередь Павел Акилин.

Участники встречи также обсудили общие вопросы развития энергосистемы Омской области. На ее продвижение в 2023 году предусмотрено 1,3 млрд рублей. Средства инвестиционной программы идут на поддержание надежности электроснабжения и техприсоединение новых объектов к сетям компании.

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#Алина Ясинская#Политика#Электричество#Электроснабжение#Дача#Дачники#Россети Сибирь#Виталий Хоценко#Новости#Омская область
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