Виталий Хоценко: «Составим программу по замене сетей в садовых товариществах»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Врио губернатора Виталий Хоценко договорился с генеральным директором «Россети Сибирь» Павлом Акилиным о том, чтобы составить программу улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ.
Владельцев участков действительно часто беспокоят аварийные отключения и плохое освещение. Раньше по большому счету дачники были предоставлены сами себе, но сейчас к решению волнующих вопросов подойдут специалисты. Сотрудники «Россети Сибирь» обследуют, комплексно реконструируют электросети и примут их на баланс предприятия для дальнейшего контроля.
«Возьмем сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо, Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах», — сказал Хоценко.
В пресс-центре правительства Омской области сообщили, что «Россети Сибирь» готовы взяться за работу в СНТ «Пластик». Пилотный режим поможет составить региональную программу реконструкции электросетей в СНТ. Хоценко также отметил, что нужно обратить внимание на качество уличного освещения в муниципальных районах.
«Приятно работать в регионе, когда есть понимание и задачи со стороны правительства, потому что мы действительно являемся гарантом энергетической безопасности региона. И те проекты, которые предлагаем мы, или они возникают со стороны правительства, мы реализуем», — сказал в свою очередь Павел Акилин.
Участники встречи также обсудили общие вопросы развития энергосистемы Омской области. На ее продвижение в 2023 году предусмотрено 1,3 млрд рублей. Средства инвестиционной программы идут на поддержание надежности электроснабжения и техприсоединение новых объектов к сетям компании.