Виталий Хоценко: «Составим программу по замене сетей в садовых товариществах»

Владельцев участков действительно часто беспокоят аварийные отключения и плохое освещение. Раньше по большому счету дачники были предоставлены сами себе, но сейчас к решению волнующих вопросов подойдут специалисты. Сотрудники «Россети Сибирь» обследуют, комплексно реконструируют электросети и примут их на баланс предприятия для дальнейшего контроля.