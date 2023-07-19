В Саратове маршрутка столкнулась с забором, пострадали пять человек

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает местное отделение Госавтоинспекции, цитируемое РИА Новости.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса, родившийся в 1969 году, не справился с управлением и допустил наезд на забор, пишет Общественная служба новостей.
В результате происшествия, пять пассажиров были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, однако сам водитель не пострадал. Причины ДТП в настоящее время выясняются компетентными органами.