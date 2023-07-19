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В Саратове маршрутка столкнулась с забором, пострадали пять человек

19 июля 2023, 19:22
В среду, 10 июля, на улице Депутатской в Саратове произошло ДТП, в результате которого маршрутный микроавтобус, следующий по маршруту 41, столкнулся с забором.

В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает местное отделение Госавтоинспекции, цитируемое РИА Новости.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, родившийся в 1969 году, не справился с управлением и допустил наезд на забор, пишет Общественная служба новостей.

В результате происшествия, пять пассажиров были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, однако сам водитель не пострадал. Причины ДТП в настоящее время выясняются компетентными органами.

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