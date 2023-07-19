В Самаре патологоанатом отправлен в колонию за продажу контактов семей покойников

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Следствие установило, что Черяпин передавал информацию и контакты родных ритуальному агенту за деньги, получив за этот незаконный бизнес около 3 миллионов рублей с 2018 по 2022 год, пишет Общественная служба новостей.
Суд приговорил патологоанатома к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ритуальный агент, участвовавший в схеме, был приговорен к соответствующему сроку заключения.
Помимо этого, Черяпин обязан выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Ему также было запрещено занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в медучреждениях в течение 5 лет, постановил прокурор Самарской области.