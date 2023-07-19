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В России начнут массово использовать цифровые рубли в 2025 году

19 июля 2023, 19:39
Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, сообщила, что активно обсуждает с несколькими странами вопрос о внедрении цифровых валют. Она сказала об этом на совещании правительства с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Набиуллиной, многие страны сейчас разрабатывают свои собственные национальные цифровые валюты. В рамках создания цифрового рубля уже предусмотрена возможность его использования в международных транзакциях, пишет 360tv.ru.

Она также отметила, что первоначальное тестирование цифрового рубля будет проведено на базовых операциях. В следующем году планируется расширить его использование на другие виды операций, включая бесконтактные платежи (NFC), переводы между компаниями и использование смарт-контрактов.

Глава Центробанка подчеркнула, что данное пилотирование необходимо для настройки всей системы и проверки ее работоспособности. Решение о расширении использования цифрового рубля будет принято после того, как будет установлено, что все работает без сбоев. Предполагается, что это может произойти в начале 2025 года, по оценке регулятора.

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