В России начнут массово использовать цифровые рубли в 2025 году

Глава Центробанка подчеркнула, что данное пилотирование необходимо для настройки всей системы и проверки ее работоспособности. Решение о расширении использования цифрового рубля будет принято после того, как будет установлено, что все работает без сбоев. Предполагается, что это может произойти в начале 2025 года, по оценке регулятора.