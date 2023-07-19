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В полиции раскрыли детали задержания педофила в Омске

19 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Как уточнили в ведомстве, маме пострадавшей девочке на помощь пришел не таксист, а именно сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе омской полиции опровергли информацию о том, что маме жертвы педофила помог таксист, а не сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, именно полицейские отреагировали на просьбу матери и начали преследовать подозрительного мужчину.

«17 июня я обратилась к сотрудникам ГИБДД для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению в сторону, в которую я сказала», — сообщила женщина.

Был ли в этой истории таксист, не уточняется, однако в полиции уточнили, что параллельно с сотрудниками ГИБДД педофила искали женщина вместе с соседом. Именно они увидели подозрительного мужчину и задержали его. После этого они вызвали на место полицейских. Сотрудники ГИБДД в это время обследовали близлежащие дворы.

Как ранее сообщалось, жертвой педофила стала 12-летняя девочка. Она гуляла на Съездовской, когда заметила 57-летнего мужчину. Он совершил действия сексуального характера — продемонстрировал девочке свои гениталии. Та вернулась домой и пожаловалась маме. Сообщалось, что женщина обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД, но те отказали в помощи, сославшись на занятость. Эту информацию сотрудники омской полиции опровергли.

Добавим, что на задержанного мужчину завели уголовное дело, теперь ему грозит вплоть до 20 лет колонии. На время следствия мужчину поместили в СИЗО.

Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
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#Ольга Акамова#Омск#Педофил#Задержание#Полиция#Жертва#Таксист#ГИБДД#Сексуальное насилие#Уголовное дело#СИЗО#Колония#Новости#Происшествия
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