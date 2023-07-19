В полиции раскрыли детали задержания педофила в Омске

Был ли в этой истории таксист, не уточняется, однако в полиции уточнили, что параллельно с сотрудниками ГИБДД педофила искали женщина вместе с соседом. Именно они увидели подозрительного мужчину и задержали его. После этого они вызвали на место полицейских. Сотрудники ГИБДД в это время обследовали близлежащие дворы.