В полиции раскрыли детали задержания педофила в Омске

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В пресс-службе омской полиции опровергли информацию о том, что маме жертвы педофила помог таксист, а не сотрудники ГИБДД. По данным ведомства, именно полицейские отреагировали на просьбу матери и начали преследовать подозрительного мужчину.
«17 июня я обратилась к сотрудникам ГИБДД для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению в сторону, в которую я сказала», — сообщила женщина.
Был ли в этой истории таксист, не уточняется, однако в полиции уточнили, что параллельно с сотрудниками ГИБДД педофила искали женщина вместе с соседом. Именно они увидели подозрительного мужчину и задержали его. После этого они вызвали на место полицейских. Сотрудники ГИБДД в это время обследовали близлежащие дворы.
Как ранее сообщалось, жертвой педофила стала 12-летняя девочка. Она гуляла на Съездовской, когда заметила 57-летнего мужчину. Он совершил действия сексуального характера — продемонстрировал девочке свои гениталии. Та вернулась домой и пожаловалась маме. Сообщалось, что женщина обратилась за помощью к сотрудникам ГИБДД, но те отказали в помощи, сославшись на занятость. Эту информацию сотрудники омской полиции опровергли.
Добавим, что на задержанного мужчину завели уголовное дело, теперь ему грозит вплоть до 20 лет колонии. На время следствия мужчину поместили в СИЗО.