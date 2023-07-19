Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В екатеринбургском детском саду эпидемия менингита: трое детей госпитализированы

19 июля 2023, 10:47
В одном из частных детских садов, который называется «Аистенок» и находится в районе Ботаника, произошло тревожное событие — несколько детей заболели опасной инфекцией, известной как менингит.

Трое заболевших детей были отправлены в госпиталь, а прокуратура начала расследование этого случая. О текущей ситуации в дошкольном учреждении сообщает информационное агентство «ФедералПресс».

Первый звоночек поступил от матери одного из воспитанников этого частного детского сада. Она рассказала журналистам: «Мы обнаружили менингит в группе, у моего сына уже второй день повышенная температура и он чувствует себя плохо». Тем не менее, в самом детском саду работники не подтвердили информацию о случаях заражения менингитом. По телефону им просто заявили, что нет доказательств наличия этой инфекции.

Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Сегодня, 11:24
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
Сегодня, 10:47
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19