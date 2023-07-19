В екатеринбургском детском саду эпидемия менингита: трое детей госпитализированы

Первый звоночек поступил от матери одного из воспитанников этого частного детского сада. Она рассказала журналистам: «Мы обнаружили менингит в группе, у моего сына уже второй день повышенная температура и он чувствует себя плохо». Тем не менее, в самом детском саду работники не подтвердили информацию о случаях заражения менингитом. По телефону им просто заявили, что нет доказательств наличия этой инфекции.