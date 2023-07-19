В ДТП в Лесозаводске 10 пострадавших и один ребенок погиб

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Согласно сообщению ведомства, автомобиль Toyota Vellfire, при обгоне, столкнулся с двигавшимся встречным направлении автомобилем Toyota Noah. Оба водителя и 8 пассажиров получили различные травмы в результате столкновения, пишет ФедералПресс.
К сожалению, семилетний ребенок скончался на месте происшествия.
На данный момент прокуратура проводит проверку данного происшествия, чтобы выяснить все подробности произошедшего.