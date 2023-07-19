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В ДТП в Лесозаводске 10 пострадавших и один ребенок погиб

19 июля 2023, 10:51
В ночь прошедшего дня в Лесозаводске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 10 человек. Прокуратура уже начала проверку данного инцидента.

Согласно сообщению ведомства, автомобиль Toyota Vellfire, при обгоне, столкнулся с двигавшимся встречным направлении автомобилем Toyota Noah. Оба водителя и 8 пассажиров получили различные травмы в результате столкновения, пишет ФедералПресс.

К сожалению, семилетний ребенок скончался на месте происшествия.

На данный момент прокуратура проводит проверку данного происшествия, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

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