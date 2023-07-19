В ДТП в Лесозаводске 10 пострадавших и один ребенок погиб

В ночь прошедшего дня в Лесозаводске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 10 человек. Прокуратура уже начала проверку данного инцидента.