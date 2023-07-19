В Дагестане открыта «капсула времени» с посланием ветеранов Великой Отечественной

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Это событие состоялось в рамках празднования 80-летия завершения битвы за Кавказ, как сообщает информационное агентство ТАСС.
Председатель совета ветеранов Дагестана, Магарам Алиджанов, зачитал текст послания, в котором были выражены уверенность и надежда, что молодое поколение республики будет следовать лучшим традициям предыдущих поколений и героическому прошлому народов. Ожидается, что они внесут достойный вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление мира, стабильности, согласия и взаимопонимания в Дагестане, пишет Общественная служба новостей.
Глава Дагестана, Сергей Меликов, также отметил, что в этом году республика будет отмечать 80-летие победы в битве за Кавказ.