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В Дагестане открыта «капсула времени» с посланием ветеранов Великой Отечественной

19 июля 2023, 19:07
В Махачкале прошло торжественное открытие «капсулы времени», которая была зарыта в 2004 году и содержит послание ветеранов Великой Отечественной войны.

Это событие состоялось в рамках празднования 80-летия завершения битвы за Кавказ, как сообщает информационное агентство ТАСС.

Председатель совета ветеранов Дагестана, Магарам Алиджанов, зачитал текст послания, в котором были выражены уверенность и надежда, что молодое поколение республики будет следовать лучшим традициям предыдущих поколений и героическому прошлому народов. Ожидается, что они внесут достойный вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление мира, стабильности, согласия и взаимопонимания в Дагестане, пишет Общественная служба новостей.

Глава Дагестана, Сергей Меликов, также отметил, что в этом году республика будет отмечать 80-летие победы в битве за Кавказ.

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