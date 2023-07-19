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«Умные — развивайтесь сами». Шлеменко рассказал, почему из «Шторма» ушел Сарнавский

19 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
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Шлеменко рассказал, почему омский боец Александр Сарнавский ушел из «Шторма»

Шлеменко объяснил, что выступления известных бойцов в крупных турнирах привлекают аудиторию, бои показывают по телевидению. Сарнавский же от подобных предложений отказывался, что не лучшим образом отражалось на продвижении клуба «Шторм».

Александр Шлеменко рассказал, почему омский боец Александр Сарнавский ушел из школы единоборств «Шторм». Интервью со Шлеменко вышло сегодня, 19 июля, на канале Александра Лютикова.

«Александру Сарнавскому сообщили, что он больше не в команде. Случилось непонимание. Я не понимаю, что Сарнаский хочет от своей жизни, как видит свое развитие. Саша всегда был рядом и готов нам помочь, но рядом с ним стали появляться люди, которые дают ему другие жизненные советы. Все наши предложения о выступлениях в российских промоушенах были отвергнуты. Саша, не плюй в колодец из которого пьешь», — сообщил Шлеменко.

Основатель школы единоборств «Шторм» пояснил, что выступления известных бойцов в крупных турнирах привлекают аудиторию, бои показывают по телевидению. Сарнавский же, со слов Шлеменко, от подобных предложений отказывался, что не лучшим образом отражалось на продвижении клуба «Шторм». По этой же причине школа попрощалась и с другими спортсменами, имена которых Александр Шлеменко предпочел не называть.

«И ты берешь просто в один прекрасный момент и считаешь, что можешь наложить на клуб. Если можешь, то до свидания, накладывай в другом месте. Вы самые умные — развивайтесь сами. Я не выгонял. Просто разошлись дороги», — заключил Шлеменко.

На помним, в ближайшую пятницу, 21 июля, в рамках турнира собственного промоушена Shlemenko FC Александр Шлеменко подерется в среднем весе (до 83,9 кг) с бразильцем Алексом Оливейрой.

Шлеменко будет драться на «G-Drive Арене» в Омске
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#Евгений Игишев#Бои ММА#Александр Шлеменко#Александр Сарнавский#Шторм#Единоборства#Спорт#Общество#Омск#Омская область
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