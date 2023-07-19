«Умные — развивайтесь сами». Шлеменко рассказал, почему из «Шторма» ушел Сарнавский

Основатель школы единоборств «Шторм» пояснил, что выступления известных бойцов в крупных турнирах привлекают аудиторию, бои показывают по телевидению. Сарнавский же, со слов Шлеменко, от подобных предложений отказывался, что не лучшим образом отражалось на продвижении клуба «Шторм». По этой же причине школа попрощалась и с другими спортсменами, имена которых Александр Шлеменко предпочел не называть.