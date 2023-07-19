Удаление Луны от Земли влияет на продолжительность земных суток

Исследования геологических данных свидетельствуют о том, что миллиарды лет назад, когда только образовалась Луна, земной день был значительно короче и продолжительность его оценивалась всего на несколько часов. Однако со временем земные сутки постепенно удлинялись вследствие постепенного удаления Луны от Земли со скоростью примерно 3,78 см в год.