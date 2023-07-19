Удаление Луны от Земли влияет на продолжительность земных суток

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Согласно опубликованным результатам исследования в журнале Science Advances, хотя в настоящее время продолжительность дня на Земле увеличивается, между 2 миллиардами и 600 миллионами лет назад этот показатель стабилизировался на уровне около 19,5 часов.
Исследования геологических данных свидетельствуют о том, что миллиарды лет назад, когда только образовалась Луна, земной день был значительно короче и продолжительность его оценивалась всего на несколько часов. Однако со временем земные сутки постепенно удлинялись вследствие постепенного удаления Луны от Земли со скоростью примерно 3,78 см в год.