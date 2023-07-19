Тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке Москвы

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
По информации, предоставленной прокуратурой, мать ребенка обратилась с заявлением о пропаже сына, который не вернулся с прогулки во вторник, 18 июля, пишет Общественная служба новостей.
В связи с этим инцидентом, прокуратура Москвы взяла под свой контроль процессуальную проверку и рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту убийства ребенка. Детали и обстоятельства происшествия подлежат дальнейшему расследованию компетентными органами.