Тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке Москвы

В связи с этим инцидентом, прокуратура Москвы взяла под свой контроль процессуальную проверку и рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту убийства ребенка. Детали и обстоятельства происшествия подлежат дальнейшему расследованию компетентными органами.