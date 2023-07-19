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Тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке Москвы

19 июля 2023, 19:32
В парковой зоне, расположенной в районе Каширского шоссе в Москве, обнаружено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По информации, предоставленной прокуратурой, мать ребенка обратилась с заявлением о пропаже сына, который не вернулся с прогулки во вторник, 18 июля, пишет Общественная служба новостей.

В связи с этим инцидентом, прокуратура Москвы взяла под свой контроль процессуальную проверку и рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту убийства ребенка. Детали и обстоятельства происшествия подлежат дальнейшему расследованию компетентными органами.

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