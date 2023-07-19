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Специалист назвала важный фактор защиты от развития кариеса у детей

19 июля 2023, 16:50
Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, стоматолог Надежда Патлатая придерживается мнения, что зубная эмаль у детей, которые находились на искусственном вскармливании, значительно слабее и более подвержена кариесу.

Медик также отметила, что детям нужно употреблять именно грудное молоко, которое богато необходимыми микроэлементами. Об этом пишет NEWS.ru.

«Стоматологи отмечают слабую эмаль у детей после искусственного вскармливания. Грудное молоко важно для здоровья зубов, дети должны получать полноценное молоко, содержащее все необходимые элементы. — поделилась Патлатая. — После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молочные, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса».

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