Специалист назвала важный фактор защиты от развития кариеса у детей

«Стоматологи отмечают слабую эмаль у детей после искусственного вскармливания. Грудное молоко важно для здоровья зубов, дети должны получать полноценное молоко, содержащее все необходимые элементы. — поделилась Патлатая. — После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молочные, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса».