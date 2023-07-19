Росстат: Годовая инфляция в РФ достигла 3,65% в результате роста цен

По данным Росстата, за период с 11 по 17 июля текущего года, уровень инфляции в России составил 0,18%. Это означает, что в указанный промежуток времени цены на товары и услуги в стране выросли на данный процент. Если сравнить этот показатель с предыдущей неделей, то рост цен составил 0,14%.