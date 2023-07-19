Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Росстат: Годовая инфляция в РФ достигла 3,65% в результате роста цен

19 июля 2023, 19:13
По данным Росстата, за период с 11 по 17 июля текущего года, уровень инфляции в России составил 0,18%. Это означает, что в указанный промежуток времени цены на товары и услуги в стране выросли на данный процент. Если сравнить этот показатель с предыдущей неделей, то рост цен составил 0,14%.

Кроме того, за июль месяц в целом наблюдается увеличение инфляции на 0,28%, а с начала текущего года — на 3,15%. Это указывает на общее повышение уровня цен и стоимости жизни для населения страны в течение текущего года, пишет Общественная служба новостей.

Годовая инфляция, рассчитанная на основе среднесуточных показателей за текущий и предыдущий годы, составила 3,64%. Таким образом, рост цен и сохранение инфляционного давления на экономику России влияет на общую стоимость товаров и услуг на долгосрочной основе.

Ранее, Центральный банк России уже высказывал опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Высокие темпы инфляции могут повлиять на покупательскую способность населения и стабильность экономики в целом, поэтому контроль за инфляцией остается одним из важнейших задач регулятора.

Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Сегодня, 11:24
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
Сегодня, 10:47
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19