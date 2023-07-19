Росстат: Годовая инфляция в РФ достигла 3,65% в результате роста цен

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Кроме того, за июль месяц в целом наблюдается увеличение инфляции на 0,28%, а с начала текущего года — на 3,15%. Это указывает на общее повышение уровня цен и стоимости жизни для населения страны в течение текущего года, пишет Общественная служба новостей.
Годовая инфляция, рассчитанная на основе среднесуточных показателей за текущий и предыдущий годы, составила 3,64%. Таким образом, рост цен и сохранение инфляционного давления на экономику России влияет на общую стоимость товаров и услуг на долгосрочной основе.
Ранее, Центральный банк России уже высказывал опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Высокие темпы инфляции могут повлиять на покупательскую способность населения и стабильность экономики в целом, поэтому контроль за инфляцией остается одним из важнейших задач регулятора.