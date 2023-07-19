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Российские нефтяники увеличивают отгрузку топлива на внутренний рынок

19 июля 2023, 19:10
Согласно информации Министерства энергетики России (Минэнерго), российские нефтяные компании приняли рекомендации и решили увеличить объемы отгрузки топлива на внутренний рынок РФ. Это было осуществлено за счет сокращения объемов экспорта нефтепродуктов.

Одной из причин такого решения является отсутствие государственного регулирования цен на топливо в России. При отсутствии жесткого государственного вмешательства, на АЗС (автозаправочных станциях) возможны незначительные колебания оптовой и розничной стоимости топлива. Это является одним из признаков экономики с рыночным ценообразованием, пишет Общественная служба новостей.

Однако, несмотря на отсутствие жесткого государственного контроля над ценами на топливо, в Минэнерго подчеркивают, что в розничном сегменте рынка сохраняется маржа, что позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Это означает, что розничные цены на топливо, хотя и могут меняться незначительно, обычно не подвержены резким скачкам и остаются в пределах разумных и стабильных значений.

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