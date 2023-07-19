Российские нефтяники увеличивают отгрузку топлива на внутренний рынок

Однако, несмотря на отсутствие жесткого государственного контроля над ценами на топливо, в Минэнерго подчеркивают, что в розничном сегменте рынка сохраняется маржа, что позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в пределах инфляции. Это означает, что розничные цены на топливо, хотя и могут меняться незначительно, обычно не подвержены резким скачкам и остаются в пределах разумных и стабильных значений.