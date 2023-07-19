РЭО заявил о строительстве объекта по обращению с ТКО в Оренбургской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
18 июля генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор региона Денис Паслер подписали соглашение о сотрудничестве, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил хорошую координацию работы губернаторской команды в подготовке к реализации проекта. Планируется, что в Оренбургской области будет возведен комплексный объект общей мощностью 300 тысяч тонн в год, с утилизационной мощностью 129,4 тысячи тонн в год. Проект будет осуществлен посредством механизма инвестиционного соглашения, согласно дорожной карте. РЭО готов предоставить финансирование на сумму до 90% от общей стоимости проекта, используя средства, полученные от выпуска облигаций публично-правовой компании. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.
Общая сумма инвестиций в строительство составит 4,331 млрд рублей, а завершение комплекса ожидается к концу 2024 года. Он будет расположен в центральной зоне Оренбургской области.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул важность завода для региона, отметив, что новый современный и технологичный комплекс будет перерабатывать более половины общего объема мусора в регионе. Это значительно снизит нагрузку на мусорные полигоны и увеличит объемы вторичного использования материалов.
Реализация данного проекта позволит региону почти полностью достичь целей нацпроекта на 2030 год, включающего обработку 100% ТКО и сокращение захоронения отходов на полигонах до 50%.