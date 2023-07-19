РЭО заявил о строительстве объекта по обращению с ТКО в Оренбургской области

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил хорошую координацию работы губернаторской команды в подготовке к реализации проекта. Планируется, что в Оренбургской области будет возведен комплексный объект общей мощностью 300 тысяч тонн в год, с утилизационной мощностью 129,4 тысячи тонн в год. Проект будет осуществлен посредством механизма инвестиционного соглашения, согласно дорожной карте. РЭО готов предоставить финансирование на сумму до 90% от общей стоимости проекта, используя средства, полученные от выпуска облигаций публично-правовой компании. В настоящее время проект находится на стадии проектирования.