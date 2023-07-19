Прокуратура заинтересовалась, почему воспитанникам омских интернатов не платят деньги

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В связи с обилием жалоб, Прокуратурой Омской области проверит соблюдение закона при начислении детям-сиротам социальных выплат. В ходе этой проверки будет дана оценка законности действий сотрудников организаций для детей, оставшихся без попечения родителей.
«Поводом для организации проверки послужили сообщения средств массовой информации о совершении в отношении граждан указанной категории мошеннических действий по хищению денежных средств, выделяемых государством в качестве пособий», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Ранее «Российская газета» сообщала о нескольких инцидентах, связанных с задержкой или отказом в выплатах выпускникам соцучреждений. Также стало известно о мошенничестве, которое совершают воспитатели детских домов.
Оказалось, что нередки случаи, когда выпускники учреждений остаются без средств к существованию из-за своих воспитателей, которые пользуются их доверием. Так у одного из пострадавших наставница обманом выманила более 2 миллионов рублей, якобы взяв в долг. А когда пришло время отдавать деньги, не пустила его в дом. Еще у одного с карты пропало полмиллиона рублей, а кто-то стал обладателем миллионного кредита.
«Особенно ужасно, когда обманывают детей сами сотрудники сиротских учреждений, воспитатели. Это очередное предательство детей. Уверена, суд во всем разберется, виновные в данном случае будут наказаны, а деньги возвращены сиротам», — цитирует «Российская газета» Анну Кузнецову, вице-спикера Госдумы.