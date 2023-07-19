Прокуратура заинтересовалась, почему воспитанникам омских интернатов не платят деньги

Оказалось, что нередки случаи, когда выпускники учреждений остаются без средств к существованию из-за своих воспитателей, которые пользуются их доверием. Так у одного из пострадавших наставница обманом выманила более 2 миллионов рублей, якобы взяв в долг. А когда пришло время отдавать деньги, не пустила его в дом. Еще у одного с карты пропало полмиллиона рублей, а кто-то стал обладателем миллионного кредита.