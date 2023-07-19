Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила

Девочка гуляла по улице Съездовской, когда к ней подошел извращенец и, сняв штаны, продемонстрировал ей свои гениталии. Школьница сразу же убежала домой и сообщила обо всем матери. Женщина вышла на улицу и попыталась догнать злоумышленника.