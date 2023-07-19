Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила

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Published Сегодня, 08:42
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В Омске задержали 57-летнего местного жителя. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили сегодня, 19 июля, в региональном следкоме.
Девочка гуляла по улице Съездовской, когда к ней подошел извращенец и, сняв штаны, продемонстрировал ей свои гениталии. Школьница сразу же убежала домой и сообщила обо всем матери. Женщина вышла на улицу и попыталась догнать злоумышленника.
«На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину», — сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
В итоге таксист скрутил подозреваемого, после чего на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Следователи завели на мужчину уголовное дело, подозреваемому грозит от 12 до 20 лет колонии. На время следствия педофила отправили в СИЗО сроком на 2 месяца.
Обновлено: В ГИБДД сообщили, что сотрудники также отправились на поиски злоумышленника параллельно с омичкой и таксистом. Эту информацию позже подтвердила и мать девочки.
«17 июня я обратилась к сотрудникам ГИБДД для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению в сторону, в которую я сказала», — сообщила женщина.