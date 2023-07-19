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Правительство Омской области планирует закупить партию фильтрующих самоспасателей

19 июля 2023, 06:40
Фото: 1MI
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Это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях.

Хозяйственное управление правительства Омской области планирует закупить 50 фильтрующих самоспасателей. Соответствующий лот разместили на сайте государственных закупок, заявки от поставщиков принимают до 25 июля. Максимальная цена контракта составляет чуть более 131 тысячи рублей.

Согласно документам, товар необходимо будет поставить единовременно в течение 30 дней с момента подписания контракта по адресу улица Красный путь, 1. Источником финансирования указан областной бюджет. Самоспасатели должны быть изготовлены не ранее 1 января 2023 и иметь все обозначения на русском языке.

Фильтрующий самоспасатель — это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях. Самоспасатель защищает органы дыхания от попадания дыма, паров и газов, а также лицо и голову от капель и брызг опасных химикатов и веществ. Аппарат представляет собой капюшон с фильтрующим элементом и затягивающими ремнями. Вдыхаемый воздух очищается в фильтре самоспасателя и поступает в организм уже очищенный. Выдыхаемый воздух отправляется обратно в окружающую среду.

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#Евгений Игишев#Омск#Госзакупки#Правительство#Правительство Омской области#Противогаз#Общество#Омская область
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