Правительство Омской области планирует закупить партию фильтрующих самоспасателей

Фильтрующий самоспасатель — это средство индивидуальной защиты, необходимое при эвакуации людей из помещений, наполненных дымом при пожаре, вредными химикатами и другими отравляющими веществами при техногенных авариях и прочих чрезвычайных ситуациях. Самоспасатель защищает органы дыхания от попадания дыма, паров и газов, а также лицо и голову от капель и брызг опасных химикатов и веществ. Аппарат представляет собой капюшон с фильтрующим элементом и затягивающими ремнями. Вдыхаемый воздух очищается в фильтре самоспасателя и поступает в организм уже очищенный. Выдыхаемый воздух отправляется обратно в окружающую среду.