Отбросило в шлагбаум. На окраине Омска у железной дороги столкнулись две иномарки

Одним из участников аварии стала девушка 1998 года рождения. Она двигалась Toyota Belta по улице Нефтезаводская. На перекрестке с проспектом Губкина, пытаясь повернуть налево, водитель не пропустила другую иномарку, Mazda BT-50. За рулем второго авто находился мужчина 1975 года рождения. От удара его отбросило в шлагбаум железнодорожного переезда.