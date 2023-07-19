Отбросило в шлагбаум. На окраине Омска у железной дороги столкнулись две иномарки

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
Вчера днем, 18 июля, в Советском округе случилась авария с пострадавшими. Сообщение о ДТП сотрудники Госавтоинспекции получили в 15:45. В пресс-службе ведомства поделились подробностями произошедшего.
Одним из участников аварии стала девушка 1998 года рождения. Она двигалась Toyota Belta по улице Нефтезаводская. На перекрестке с проспектом Губкина, пытаясь повернуть налево, водитель не пропустила другую иномарку, Mazda BT-50. За рулем второго авто находился мужчина 1975 года рождения. От удара его отбросило в шлагбаум железнодорожного переезда.
При столкновении пострадали оба водителя. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее Город55 писал о крупной аварии, которая произошла на трассе Тюмень-Омск. Иномарка оказалась между двух большегрузов. Пострадавшей оказалась женщина, сидевшая в пассажирском кресле легкового автомобиля.