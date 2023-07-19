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Омский городской совет подвел итоги весенней сессии

19 июля 2023, 10:58
Фото: Город55
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Депутаты ушли на каникулы до сентября.

Пленарное заседание Омского городского совета, прошедшее сегодня, 19 июля, стало завершающим в весенней сессии. В общей сложности депутаты провели 8 пленарных заседаний и 59 заседаний комитетов, на которых было рассмотрено больше 260 вопросов. Каждый вопрос сначала обсуждался в профильном комитете, а после этого выносился на пленарное заседание с принятой комитетом рекомендацией.

Депутат Сергей Дроздов, возглавляющий крупнейшую фракцию городского совета, выделил три наиболее важных для города проблемы, по которым были приняты решения.

— Первое: проектирование развязки у метромоста наконец-то сдвинулась с мёртвой точки, — констатировал депутат. — Было проведено заседание рабочей группы, представлен очень хороший проект, теперь мы будем двигаться дальше. Второе: наконец-то глава региона принял волевое решение прекратить все праздники в центре города. Ну и третье: общественную территорию у гостиницы возле метромоста сохранили, и теперь там будет разбит сквер-парк. Я вижу, что стройплощадку уже убрали, и надеюсь, что данные обещания будут выполнены.

Теперь депутаты уходят на каникулы. Впрочем, на практике никакого отдыха у них не предвидится.

— Депутатам предстоит работа на избирательных участках, — отметил председатель городского совета Владимир Корбут. — Сегодня реализуются национальный проект «Комфортная городская среда», инициативные проекты. Задача каждого депутата — сопровождать эти проекты и муниципальные программы, работать с жителями, тем более что мы вступаем в фазу предвыборной кампании. Поэтому покой нам только снится.

Заседания городского совета возобновятся в сентябре. Уже утвержден план работы на осеннюю сессию, есть список из 95 плановых вопросов, внесенных по предложениям комитетов, отдельных депутатов, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты и городской администрации. Этот список неокончателен: по ходу дела наверняка будут возникать и внеплановые вопросы.

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#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Город#Новости#Владимир Корбут#Сергей Дроздов
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