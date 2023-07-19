Омский городской совет подвел итоги весенней сессии

Пленарное заседание Омского городского совета, прошедшее сегодня, 19 июля, стало завершающим в весенней сессии. В общей сложности депутаты провели 8 пленарных заседаний и 59 заседаний комитетов, на которых было рассмотрено больше 260 вопросов. Каждый вопрос сначала обсуждался в профильном комитете, а после этого выносился на пленарное заседание с принятой комитетом рекомендацией.