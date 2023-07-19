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Омские депутаты одобрили передачу Депстрою 12 школ

19 июля 2023, 10:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Здания этих учреждений будут капитально ремонтировать.

В ближайшее время в Омске планируют отремонтировать 12 школ. Руководство всех этих учреждений попросило городские власти передать здания на время ремонта департаменту строительства, и окончательное решение по этому вопросу пришлось принимать городскому совету.

Речь идет об общеобразовательных школах № 133, 18, 129, 71, 56, 79, 21, 11, 82, 118, 14 и о лицее №29. Комитет по муниципальной собственности одобрил передачу зданий, и участники пленарного заседания тоже высказались «за».

— Сегодня было принято решение о том, что школы Омска, в которых предстоит провести капитальный ремонт, будут переданы в собственность курирующего департамента, — рассказал после заседания председатель городского совета Владимир Корбут. — Вопросы, связанные с образованием, были рассмотрены городским советом достаточно широко, потому что дети для нас — это главное.

По окончании работ здания будут возвращены образовательным учреждениям.

Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
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#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Школы#Город#Дети#Новости#Владимир Корбут
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