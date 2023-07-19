Омск вошел в число городов с самым дешевым жильем для отдыха

Омск занимает второе место в рейтинге городов-миллионеров в этой категории, сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования «Суточно.ру». Первое — за Челябинском, там аренда жилья стоит в среднем 2 200 рублей, в то время как в Омске на 100 рублей выше — 2 300.