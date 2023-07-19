Омск вошел в число городов с самым дешевым жильем для отдыха

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Омск занимает второе место в рейтинге городов-миллионеров в этой категории, сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования «Суточно.ру». Первое — за Челябинском, там аренда жилья стоит в среднем 2 200 рублей, в то время как в Омске на 100 рублей выше — 2 300.
Также в рейтинг попали Пермь, Уфа и Краснодар. Здесь цена составляет около 2 600 рублей.
Самое дорогое жилье для отдыха находится в Санкт-Петербурге. В северной столице средняя цена за посуточную аренду жилья — 4 700 рублей. Далее — Казань и Москва, где жилье можно снять за 4 500 и 4 200 рублей, соответственно.
На данный момент средняя цена посуточной аренды по России составляет 4000 рублей, это на 300 рублей ниже, чем в прошлом году.