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Омск вошел в число городов с самым дешевым жильем для отдыха

19 июля 2023, 09:23
Фото: 1MI
Челябинск и Омск стали лидерами по доступности съемного жилья для отдыха

Омск занимает второе место в рейтинге городов-миллионеров в этой категории, сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования «Суточно.ру». Первое — за Челябинском, там аренда жилья стоит в среднем 2 200 рублей, в то время как в Омске на 100 рублей выше — 2 300.

Также в рейтинг попали Пермь, Уфа и Краснодар. Здесь цена составляет около 2 600 рублей.

Самое дорогое жилье для отдыха находится в Санкт-Петербурге. В северной столице средняя цена за посуточную аренду жилья — 4 700 рублей. Далее — Казань и Москва, где жилье можно снять за 4 500 и 4 200 рублей, соответственно.

На данный момент средняя цена посуточной аренды по России составляет 4000 рублей, это на 300 рублей ниже, чем в прошлом году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Путешествие#Цены#Аренда#Жилье#Россия
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