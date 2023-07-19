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Обнаружен новый тип лихорадки денге в провинции Египта

19 июля 2023, 12:07
В провинции Кена, Египет, был обнаружен новый тип лихорадки денге. Амр Кандиль, помощник главы Министерства здравоохранения Египта по профилактической медицине, подтвердил, что вирус передается через укусы комаров.

На данный момент, в социальных сетях появились слухи о заразности заболевания, однако следует помнить, что они не подтверждены проверенными источниками. Лихорадка денге требует медицинской помощи, включая болеутоляющие препараты, питье и отдых. Лечение обычно не превышает по времени одну неделю. Кандиль опроверг информацию о возможном карантине в регионе, утверждая, что масштаб распространения заболевания не настолько серьезен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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