Обнаружен новый тип лихорадки денге в провинции Египта

На данный момент, в социальных сетях появились слухи о заразности заболевания, однако следует помнить, что они не подтверждены проверенными источниками. Лихорадка денге требует медицинской помощи, включая болеутоляющие препараты, питье и отдых. Лечение обычно не превышает по времени одну неделю. Кандиль опроверг информацию о возможном карантине в регионе, утверждая, что масштаб распространения заболевания не настолько серьезен, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».