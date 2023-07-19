Не поняли друг друга. Омич потерял работу из-за посещения ГИБДД

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что омич, работающий токарем, отпросился у начальника для посещения ГИБДД. Мужчине нужно было зарегистрировать транспортное средство. После этого между работодателем и подчиненным случился конфликт, вследствие которого второго уволили.