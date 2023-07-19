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Не поняли друг друга. Омич потерял работу из-за посещения ГИБДД

19 июля 2023, 10:03
Фото: 1MI

Омича уволили с работы из-за посещения ГИБДД

Мужчина отпросился у работодателя, однако все равно был уволен за прогул.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что омич, работающий токарем, отпросился у начальника для посещения ГИБДД. Мужчине нужно было зарегистрировать транспортное средство. После этого между работодателем и подчиненным случился конфликт, вследствие которого второго уволили.

Омич обратился в прокуратуру, чтобы ему помогли восстановиться на работе. Суд установил, что работник действительно отпрашивался у начальника, поэтому не может быть уволен.

С учетом позиции прокуратуры, суд постановил восстановить омича на работе, а также взыскать в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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#Анастасия Баянова#Омск#Суд#Работа
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