На рекламном рынке может установиться монополия, пока ФАС «догоняет» ситуацию

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Прошение по поводу заключения сделки о переходе компании Gallery под контроль рекламного оператора Russ Outdoor было одобрено антимонопольным ведомством, пишет newizv.ru. Отметим, что эти компании являются основными конкурентами в сфере наружной рекламы. В ФАС считают, что в результате сделки владелец Russ Outdoor, то есть ООО «Стинн», не займет доминирующее положение на рынке.
Эксперты попросили представителей федерального ведомства всесторонне изучить проблему. Специалисты придерживаются мнения, что в случае проведения сделки половину рынка наружной рекламы в России будет контролировать одна компания. Также под контролем этого оператора будет находиться 90% рекламы в Москве. Похожий взгляд на ситуацию высказали в Союзе операторов наружной рекламы (СОНР).
В СОНР пояснили, что в результате поглощения одного крупнейшего оператора наружной рекламы другим изменится состояние конкурентной среды. Также высока вероятность, что стоимость конечного рекламного продукта увеличится.
Можно предположить, что ФАС просто пыталась «догнать» уже совершенную сделку. Дело в том, что заявление о ее одобрении поступило от антимонопольщиков 30 июня, а сведения о переходе Gallery к новому владельцу появились в ЕГРЮЛ уже 1 июля. Отмечается, что никакой информации о подготовке сделки не было. Не проводилось и опроса среди участников и экспертов, чтобы сделать выводы о последствиях такого поглощения для всей отрасли.
Стоит обратить внимание, что на следующий год запланировано проведение торгов на право заключения контракта на размещение всей наружной рекламы в Москве сроком на 10 лет. Возникает закономерный вопрос: сможет теперь кто-то из участников рынка составить конкуренцию монополисту и состоятся вообще торги в столице? Не исключено, что оператор Russ Outdoor на этот раз поставит в положение догоняющих московское правительство и Собянина.
В прошлом году рынок наружной рекламы также пытались монополизировать. Речь идет о законопроекте по созданию единого оператора рекламы. Депутаты Государственной думы отклонили инициативу, поскольку она вызвала большое количество протестов со стороны небольших компаний и парламентариев.
По поводу сделки депутаты отправили в антимонопольное ведомство запрос, ответ пока не пришел. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он отметил, что опасения о возможной монополизации рынка наружной рекламы имеют свои основания, и для менее крупных участников рынка последствия могут быть крайне негативными. На основе ответа ФАС депутаты примут решение о дальнейших действиях.