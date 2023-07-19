На рекламном рынке может установиться монополия, пока ФАС «догоняет» ситуацию

Можно предположить, что ФАС просто пыталась «догнать» уже совершенную сделку. Дело в том, что заявление о ее одобрении поступило от антимонопольщиков 30 июня, а сведения о переходе Gallery к новому владельцу появились в ЕГРЮЛ уже 1 июля. Отмечается, что никакой информации о подготовке сделки не было. Не проводилось и опроса среди участников и экспертов, чтобы сделать выводы о последствиях такого поглощения для всей отрасли.