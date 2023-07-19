Международная федерация гимнастики разрешила спортсменам из РФ участвовать в турнирах

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Согласно сообщению, опубликованному по итогам заседания исполкома FIG, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в санкционированных мероприятиях федерации на строгих условиях, не имея связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, пишет Общественная служба новостей.
Предыдущее решение о допуске спортсменов под нейтральным флагом было принято из-за санкций, наложенных на Российскую Федерацию и Беларусь в связи с некоторыми событиями. Теперь гимнасты из этих стран получают возможность продолжать свою спортивную карьеру, несмотря на ограничения, которые были наложены на их федерации.
В другом спортивном событии, паническая атака китайской теннисистки Чжан Шуай во время матча с венгерской теннисисткой Амарисс Тот привела к прерыванию их встречи на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште. Соперницы встречались в первом круге соревнований. Дополнительные детали обстоятельств происшествия не сообщаются в данном релизе.