Международная федерация гимнастики разрешила спортсменам из РФ участвовать в турнирах

Предыдущее решение о допуске спортсменов под нейтральным флагом было принято из-за санкций, наложенных на Российскую Федерацию и Беларусь в связи с некоторыми событиями. Теперь гимнасты из этих стран получают возможность продолжать свою спортивную карьеру, несмотря на ограничения, которые были наложены на их федерации.