Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Изображение материала

Макаленко и Казанин собрали подписи для участия в выборах омского губернатора

19 июля 2023, 02:47
Фото: Город55
иллюстрация
Избирательной комиссии теперь предстоит проверить их подлинность.

Накануне, 18 июля, в региональный избирком принесли документы для регистрации Максим Макаленко от ЛДПР и Владимир Казанин от «Коммунистов России». Они также собрали подписи депутатов, которые поддержали их выдвижение. Партийцы намерены бороться за пост губернатора Омской области.

Членам комиссии предстоит проверить подлинность подписей, а также правильно ли составлены документы. Если будут нарушения, то кандидатам могут отказать в праве участвовать в выборах.

Ранее «муниципальный фильтр» прошли Андрей Алехин от КПРФ и Виталий Хоценко от «Единой России». Последний в данный момент является временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Пока что необходимый пакет документов для регистрации подали только представители партий. Самовыдвиженцы еще не подтверждали, что прошли «муниципальный фильтр». Это ожидаемо, так как по установленным правилам они собирают большее количество подписей.

На сбор подписей в поддержку выдвижения у них еще есть семь дней. Подать документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора можно до 26 июля включительно.

Напомним, что выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.

Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области
Узнать подробнее
Виталий Хоценко подал документы для участия в выборах губернатора Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Андрей Алехин#Владимир Казанин#Максим Макаленко#Политика#Губернаторские выборы#Избирательная комиссия#Избирком#Документы
Подпишитесь
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19
В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус
Сегодня, 05:40
Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму
Сегодня, 05:25
Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин
Сегодня, 04:47
Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»
Сегодня, 05:09