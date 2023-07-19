Макаленко и Казанин собрали подписи для участия в выборах омского губернатора

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Накануне, 18 июля, в региональный избирком принесли документы для регистрации Максим Макаленко от ЛДПР и Владимир Казанин от «Коммунистов России». Они также собрали подписи депутатов, которые поддержали их выдвижение. Партийцы намерены бороться за пост губернатора Омской области.
Членам комиссии предстоит проверить подлинность подписей, а также правильно ли составлены документы. Если будут нарушения, то кандидатам могут отказать в праве участвовать в выборах.
Ранее «муниципальный фильтр» прошли Андрей Алехин от КПРФ и Виталий Хоценко от «Единой России». Последний в данный момент является временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.
Пока что необходимый пакет документов для регистрации подали только представители партий. Самовыдвиженцы еще не подтверждали, что прошли «муниципальный фильтр». Это ожидаемо, так как по установленным правилам они собирают большее количество подписей.
На сбор подписей в поддержку выдвижения у них еще есть семь дней. Подать документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора можно до 26 июля включительно.
Напомним, что выборы главы региона состоятся 9 и 10 сентября.