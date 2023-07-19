Курс евро на Мосбирже достигает максимума с марта 2022 года

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Российский рубль продолжает ослабевать, несмотря на замедление темпов падения. С начала текущего месяца, доллар и евро укрепили свои позиции на 5%, пишет Общественная служба новостей.
Центральный банк России объясняет такую ситуацию сокращением доходов от экспорта нефти и газа. Однако, в то же время, в ЦБ заверяют, что финансовой стабильности не угрожает, поскольку данная ситуация имеет рыночный характер.