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Курс евро на Мосбирже достигает максимума с марта 2022 года

19 июля 2023, 19:17
Во время торгов на Московской Бирже курс евро поднялся до отметки в 102,74 рубля, достигнув максимального значения с марта 2022 года. Курс доллара также возрос до 91,42 рубля.

Российский рубль продолжает ослабевать, несмотря на замедление темпов падения. С начала текущего месяца, доллар и евро укрепили свои позиции на 5%, пишет Общественная служба новостей.

Центральный банк России объясняет такую ситуацию сокращением доходов от экспорта нефти и газа. Однако, в то же время, в ЦБ заверяют, что финансовой стабильности не угрожает, поскольку данная ситуация имеет рыночный характер.

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