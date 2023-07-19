Курс евро на Мосбирже достигает максимума с марта 2022 года

Во время торгов на Московской Бирже курс евро поднялся до отметки в 102,74 рубля, достигнув максимального значения с марта 2022 года. Курс доллара также возрос до 91,42 рубля.