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Китайская теннисистка снялась с турнира из-за конфликта с соперницей и судьями

19 июля 2023, 08:52
Во время матча первого круга на турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия) китайская теннисистка Чжан Шуай, занимающая 45-е место в мире, была вынуждена сняться после приступа паники, пишет Pravda.Ru.

Причиной неприятного инцидента стал конфликт с ее соперницей, венгеркой Амарис-Киарой Тот, занимающей 548-е место в рейтинге, а также с судьями матча.

Инцидент произошел при счете 5:5 в первом сете, когда линейный судья неправильно объявил мяч аутом, несмотря на видеоповтор, показывающий, что мяч приземлился на линию. Чжан Шуай попыталась оспорить решение, но судья на вышке поддержал решение линейного судьи.

В следующем розыгрыше Тот подошла к спорной отметке и намеренно стерла ее, игнорируя протесты Чжан Шуай. Это действие соперницы вызвало гнев Чжан Шуай, и она вступила в горячий спор с судьями. Однако ее попытки не увенчались успехом. Конфликт сопровождался криками и смехом зрителей, которые поддерживали венгерскую игроку — хозяйку турнира.

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