Китайская теннисистка снялась с турнира из-за конфликта с соперницей и судьями

В следующем розыгрыше Тот подошла к спорной отметке и намеренно стерла ее, игнорируя протесты Чжан Шуай. Это действие соперницы вызвало гнев Чжан Шуай, и она вступила в горячий спор с судьями. Однако ее попытки не увенчались успехом. Конфликт сопровождался криками и смехом зрителей, которые поддерживали венгерскую игроку — хозяйку турнира.