Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы

Последний раз вспышка болезни в регионе была зарегистрирована в 2010 году. За пару дней июля того года к медикам с признаками заражения попали семь жителей Омской области. Подтвержденный диагноз оказался у двух мужчин, один из них вскоре скончался. Под наблюдением врачей находились еще 127 человек. Предположительно, все заболевшие тогда участвовали в забое лошадей в подсобном хозяйстве.