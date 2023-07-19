Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Бюджетное учреждение «Областной центр ветеринарного обеспечения» ищет специалистов, которые проведут лабораторно-диагностические исследования почвы. Согласно данным портала госзакупок, заказчик работ хочет знать, есть ли в отобранной земле возбудитель сибирской язвы.
В техзадании указано, что победитель аукциона должен будет взять в работу 205 проб почвы и гумированного остатка. Все исследования специалисты обязаны выполнить до 30 сентября 2023 года. Начальная цена контракта составляет почти 550 тыс рублей. Желающие поучаствовать в торгах должны отправить заявки до 28 июля 2023 года.
Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов. Ею также может заразиться человек. Инфекция возникает из-за развития бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает очень быстро и остро.
Напомним, что заразиться сибирской язвой возможно при прямом контакте с больным животным. Процесс передачи инфекции происходит при попадании микробов в микротравмы кожи. Также есть риск заболеть при употреблении мяса с недостаточной термической обработкой.
В Роспотребнадзоре РФ советуют не брать мясные продукты, шкуры животных с рук и в местах стихийной торговли. Отметим, что болезнь не передается от человека человеку. По последним данным, в 2023 году в Омской области не зарегистрировано случаев инфицирования сибирской язвой.
Последний раз вспышка болезни в регионе была зарегистрирована в 2010 году. За пару дней июля того года к медикам с признаками заражения попали семь жителей Омской области. Подтвержденный диагноз оказался у двух мужчин, один из них вскоре скончался. Под наблюдением врачей находились еще 127 человек. Предположительно, все заболевшие тогда участвовали в забое лошадей в подсобном хозяйстве.