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Искусственному интеллекту доверят данные россиян

19 июля 2023, 19:46
Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, получат доступ к базам с личными данными россиян. Такое поручение было дано президентом России Владимиром Путиным на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что он уже неоднократно подчеркивал важность надежной защиты и обезличивания всех баз данных, содержащих личные данные граждан. Об этом пишет 360tv.ru.

Путин попросил правительство и Госдуму рассмотреть и принять законопроект, который предоставит доступ к данным со стороны компаний, работающих в области искусственного интеллекта. Он пожелал, чтобы этот законопроект был рассмотрен в осенней сессии текущего года.

Президент пояснил, что использование искусственного интеллекта требует обработки большого объема данных.

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