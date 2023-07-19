Искусственному интеллекту доверят данные россиян

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Глава государства отметил, что он уже неоднократно подчеркивал важность надежной защиты и обезличивания всех баз данных, содержащих личные данные граждан. Об этом пишет 360tv.ru.
Путин попросил правительство и Госдуму рассмотреть и принять законопроект, который предоставит доступ к данным со стороны компаний, работающих в области искусственного интеллекта. Он пожелал, чтобы этот законопроект был рассмотрен в осенней сессии текущего года.
Президент пояснил, что использование искусственного интеллекта требует обработки большого объема данных.