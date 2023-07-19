Хоценко анонсировал создание культурного центра «Татарское подворье» в Омской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым. Делегация из Казани приехала в наш регион с рабочим визитом. Виталий Хоценко сообщил, что Омская область — общий дом для представителей более 130 национальностей, а татары — одна из наиболее многочисленных.
«Территория региона служит местом традиционного расселения сибирских татар. У нас действует пять татарских общественных организаций. При учреждениях культуры созданы татарские центры, деятельность которых направлена на сохранение национальных традиций и обычаев», — отметил Виталий Хоценко.
Василь Шайхразиев подчеркнул, что Омская область и Татарстан имеют давние дружеские связи и совместно развиваются в различных направлениях.
«У нас подписаны соглашения, план действий. С точки зрения поддержки друг друга всегда идем навстречу. Делегации приезжают. И у вас и у нас есть чему учиться. И вот этот регулярный обмен позволяет динамично развиваться нашему сотрудничеству», — сообщил заместитель премьер-министра республики Татарстан.
По итогам встречи, было решено создать культурный центр «Татарское подворье». Он появится на территории музея-заповедника «Старина Сибирская» в Большереченском районе. На работу в центр планируют привлечь сотрудника, являющегося носителем татарского языка, чтобы проводить экскурсии на двух языках, знакомить с бытом и культурой татар. Там же можно будет попробовать и блюда национальной татарской кухни.
Попасть в центр можно будет по единому билету. Площадку планируют открыть через месяц.