Хоценко анонсировал создание культурного центра «Татарское подворье» в Омской области

По итогам встречи, было решено создать культурный центр «Татарское подворье». Он появится на территории музея-заповедника «Старина Сибирская» в Большереченском районе. На работу в центр планируют привлечь сотрудника, являющегося носителем татарского языка, чтобы проводить экскурсии на двух языках, знакомить с бытом и культурой татар. Там же можно будет попробовать и блюда национальной татарской кухни.