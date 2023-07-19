«Газпромнефть-смазочные материалы» содействует созданию единой профессиональной среды

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:55
Конкурс «Лучший по профессии», организованный на базе Омского завода смазочных материалов, собрал более 200 участников из России и СНГ. Проект — часть программы компании по повышению эффективности подготовки специалистов для нефтепереработки и развитию профессиональных компетенций у сотрудников смежных отраслей.
Операторы установок, лаборанты, машинисты, специалисты технического профиля соревнуются в теоретических и практических заданиях, в том числе с применением инструментов виртуальной реальности. Кроме профильных испытаний конкурсанты демонстрируют знания в области промышленной безопасности, медицины и охраны труда. Оценку результатов дают эксперты действующих производств и преподаватели профильных учебных заведений. В проекте участвуют и будущие нефтепереработчики, студенты профильных направлений подготовки проходят этапы и выполняют аналогичные задания наравне с остальными конкурсантами. Победителей определяют в восьми номинациях, среди которых «Лучший оператор технологических установок», «Лучший товарный оператор», «Лучший машинист компрессорных установок» и «Лучший лаборант химического анализа».
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Газпромнефть — смазочные материалы» активно сотрудничает с представителями отрасли, российским научным сообществом и вузами для формирования единой высокопрофессиональной среды. Уже третий год подряд вовлекаем в конкурсы профессионального мастерства специалистов партнерских организаций и студентов профильных учебных заведений. Такие мероприятия повышают эффективность взаимодействия и способствуют успешному развитию каждой из сторон».
Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:
«Уровень подготовки специалистов промышленных предприятий определяют не только знания, полученные в профильных учебных учреждениях, но и практические навыки. У Омского завода смазочных материалов есть современная высокотехнологичная база, а у сотрудников — огромный профессиональный опыт, которым они могут поделиться и с молодежью, и со своими партнерами — работниками крупнейших компаний в самых разных сегментах. Подобные конкурсы профмастерства — важный диалог передового опыта и лучших компетенций в интересах всей российской промышленности».