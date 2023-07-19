Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Изображение материала

«Газпромнефть-смазочные материалы» содействует созданию единой профессиональной среды

19 июля 2023, 07:49
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть-СМ» выступила площадкой для обмена профессиональным опытом между сотрудниками своих производственных активов и специалистами партнерских предприятий из сфер строительства, производства промышленного оборудования и автотранспортной индустрии.

Конкурс «Лучший по профессии», организованный на базе Омского завода смазочных материалов, собрал более 200 участников из России и СНГ. Проект — часть программы компании по повышению эффективности подготовки специалистов для нефтепереработки и развитию профессиональных компетенций у сотрудников смежных отраслей.

Операторы установок, лаборанты, машинисты, специалисты технического профиля соревнуются в теоретических и практических заданиях, в том числе с применением инструментов виртуальной реальности. Кроме профильных испытаний конкурсанты демонстрируют знания в области промышленной безопасности, медицины и охраны труда. Оценку результатов дают эксперты действующих производств и преподаватели профильных учебных заведений. В проекте участвуют и будущие нефтепереработчики, студенты профильных направлений подготовки проходят этапы и выполняют аналогичные задания наравне с остальными конкурсантами. Победителей определяют в восьми номинациях, среди которых «Лучший оператор технологических установок», «Лучший товарный оператор», «Лучший машинист компрессорных установок» и «Лучший лаборант химического анализа».

Фото: Дмитрий Верхоробин

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Газпромнефть — смазочные материалы» активно сотрудничает с представителями отрасли, российским научным сообществом и вузами для формирования единой высокопрофессиональной среды. Уже третий год подряд вовлекаем в конкурсы профессионального мастерства специалистов партнерских организаций и студентов профильных учебных заведений. Такие мероприятия повышают эффективность взаимодействия и способствуют успешному развитию каждой из сторон».

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:
«Уровень подготовки специалистов промышленных предприятий определяют не только знания, полученные в профильных учебных учреждениях, но и практические навыки. У Омского завода смазочных материалов есть современная высокотехнологичная база, а у сотрудников — огромный профессиональный опыт, которым они могут поделиться и с молодежью, и со своими партнерами — работниками крупнейших компаний в самых разных сегментах. Подобные конкурсы профмастерства — важный диалог передового опыта и лучших компетенций в интересах всей российской промышленности».

#Общество#Омск#Омская область#Нефть
Подпишитесь
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19
В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус
Сегодня, 05:40
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
В Омске на два дня перекроют холодную воду. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 10:00