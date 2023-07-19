«Газпромнефть-смазочные материалы» содействует созданию единой профессиональной среды

Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:

«Уровень подготовки специалистов промышленных предприятий определяют не только знания, полученные в профильных учебных учреждениях, но и практические навыки. У Омского завода смазочных материалов есть современная высокотехнологичная база, а у сотрудников — огромный профессиональный опыт, которым они могут поделиться и с молодежью, и со своими партнерами — работниками крупнейших компаний в самых разных сегментах. Подобные конкурсы профмастерства — важный диалог передового опыта и лучших компетенций в интересах всей российской промышленности».